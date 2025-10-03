La policía británica dice que una víctima del ataque de Mánchester recibió disparos de los agentes

LONDRES, 3 oct (Reuters) -

Una de las víctimas mortales del ataque del jueves recibió un disparo de la policía para controlar al atacante desarmado, según han informado este viernes los agentes en un comunicado. "Actualmente se cree que el sospechoso, Jihad al-Shamie, no estaba en posesión de un arma de fuego y los únicos disparos fueron efectuados por el oficial autorizado de armas de fuego de la GMP", señala el comunicado de la Policía del Gran Mánchester (GMP, por sus siglas en inglés). "Se deduce, por tanto, que a falta de un examen forense más detallado, es posible que esta lesión se produjera como consecuencia trágica e imprevista de la acción urgente emprendida por mis agentes para poner fin a este despiadado ataque".

La policía añadió que uno de los heridos que actualmente recibe tratamiento en el hospital también sufrió una herida de bala. Se cree que las dos personas que sufrieron los disparos se encontraban detrás de las puertas de la sinagoga. (Información de Sarah Young, edición de William James; edición en español de María Bayarri Cárdenas)