La policía británica investiga a exembajador Mandelson por conducta indebida y lazos con Epstein

Por Alistair Smout, Paul Sandle y Catarina Demony

LONDRES, 4 feb (Reuters) -

La policía británica inició el martes una investigación sobre Peter Mandelson, exembajador de Reino Unido en Estados Unidos, por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, ⁠tras las acusaciones de que filtró información sensible para el ⁠mercado al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La Policía Metropolitana de Londres afirmó en un comunicado que la investigación se produce tras la recepción de denuncias por conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, incluida una remisión del Gobierno británico.

El Gobierno del primer ministro Keir Starmer entregó material ⁠a la ‌policía para investigar si ​Mandelson filtró información a Epstein durante la crisis financiera.

Starmer dijo el martes a sus ministros que las supuestas filtraciones de Mandelson a Epstein eran "vergonzosas". Unas horas más ​tarde, Mandelson anunció que se retiraría de la cámara alta del Parlamento, la Cámara de los Lores.

Por otra parte, la policía de Thames Valley declaró ‌en un comunicado que estaba revisando una nueva denuncia contra el príncipe Andrés.

Mandelson, una figura importante en ‌los Gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown hace más de ​dos décadas, se enfrenta a posibles cargos penales después de que unos correos electrónicos publicados por Estados Unidos como parte de la investigación sobre Epstein sugirieran que había filtrado documentos confidenciales del Gobierno al financiero.

El periódico The Times, que fue el primer medio en informar sobre la investigación policial, indica que es previsible que los agentes interroguen a Mandelson y tomen declaración a figuras destacadas del Partido Laborista, entre ellas el ex primer ministro Brown.

Tras el anuncio de la investigación sobre Mandelson, un portavoz del Gobierno afirmó que este estaba "dispuesto a proporcionar todo el apoyo y la asistencia que la policía necesitara". Los correos electrónicos sugieren que, en 2009, Mandelson envió a Epstein un memorándum escrito para Brown sobre posibles ventas de activos del Reino Unido y cambios fiscales, y que en 2010 le informó por adelantado de ⁠un rescate de 500.000 millones de euros (590.000 millones de dólares) por parte de la Unión Europea.

EL GOBIERNO DE STARMER COOPERARÁ CON LA POLICÍA

Mandelson, de 72 años, fue destituido de su cargo de embajador en septiembre, siete ​meses después de su nombramiento, tras salir a la luz documentos que demostraban que había mantenido una relación estrecha con Epstein durante mucho más tiempo del que había reconocido anteriormente.

En un mensaje, parecía decirle a Epstein que su anterior condena, por procurar a una menor para prostitución, era errónea y que debía luchar por su liberación anticipada.

El martes, Starmer dijo a su gabinete que no estaba seguro de que se hubiera revelado toda la información, según su portavoz.

Sus comentarios supusieron su condena más dura hasta la fecha al hombre al que nombró embajador en Washington el año pasado a pesar de su conocida relación con Epstein, que se suicidó en prisión en 2019.

"El primer ministro dijo que estaba consternado por ⁠la información que había salido a la luz durante el fin de semana en los archivos de Epstein", dijo su portavoz.

A última hora del domingo, Mandelson dimitió del Partido Laborista ​para evitar "más vergüenza", después de que una nueva publicación de millones de documentos revelara detalles de su cercanía con Epstein, incluyendo sugerencias de pagos a Mandelson y a su marido.

El escándalo ha suscitado preocupación por la decisión de Starmer de nombrar a Mandelson embajador en lugar de a un diplomático de carrera, una decisión defendida por su jefe de gabinete, Morgan McSweeney.

El diputado laborista Clive Efford, en su intervención en ‍el Parlamento el lunes, afirmó que "la pregunta clave aquí es: ¿quién asesoró al primer ministro?".

MANDELSON: NO RECUERDA LOS PAGOS DE EPSTEIN

Mandelson no ha respondido a las preguntas sobre las acusaciones. Sin embargo, un portavoz ha dicho que Mandelson no recuerda ningún pago financiero, por un total de 75.000 dólares, por parte de Epstein, como sugieren otros correos electrónicos e informaciones de medios de comunicación. En una entrevista con el Times a finales del mes pasado y publicada el martes, Mandelson dijo que Epstein había sido un "maestro manipulador". Añadió: "He tenido mucha mala suerte, sin duda parte de ella provocada por mí mismo".

Starmer, que ​busca tomar la iniciativa después de que algunos de sus parlamentarios dijeran que la respuesta inicial de Downing Street durante el fin de semana no fue lo suficientemente contundente, ha ordenado una investigación sobre los vínculos de Mandelson con Epstein durante el Gobierno de Brown.

Sin embargo, Brown se le adelantó y afirmó que ya en septiembre había pedido a los funcionarios que investigaran el asunto, pero que le habían dicho que no habían encontrado ‍ningún registro del departamento. (Información adicional de Elizabeth Piper, redacción de Paul Sandle; edición de Hugh Lawson, Mark Heinrich y Rod Nickel; editado en español por Tomás Cobos)