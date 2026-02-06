La policía británica registra dos propiedades vinculadas a exembajador Lospennato

La policía británica anunció el viernes el registro de dos propiedades en el marco de la investigación contra el exministro Peter Mandelson, sospechoso de haber transmitido información financiera confidencial al criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Estos registros afectan a una propiedad en Wiltshire (suroeste de Inglaterra) y a otra en el distrito de Camden, en Londres, precisó la Metropolitan Police en un comunicado.

La policía añadió que los registros están relacionados con "la investigación en curso que afecta a un hombre de 72 años por delitos vinculados a una falta en el ejercicio de una función oficial".

El hombre, cuya edad coincide con la de Peter Mandelson, no ha sido detenido y las investigaciones continúan, añadió la policía.

Las fuerzas del orden abrieron el martes una investigación después de que documentos de los archivos relacionados con Epstein, hechos públicos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, parezcan mostrar que Mandelson habría transmitido al financiero estadounidense información susceptible de influir en los mercados, en particular cuando era ministro en el gobierno laborista de Gordon Brown, entre 2008 y 2010.

Ese mismo día, el propio Gordon Brown declaró haber entregado a la policía "datos relevantes" sobre la transmisión por parte de Peter Mandelson a Jeffrey Epstein de "información capaz de influir en los mercados financieros" y también "material gubernamental confidencial".

Ese comportamiento fue calificado como "un acto inexcusable y antipatriótico" por Brown.

Las nuevas revelaciones sobre la magnitud de los vínculos entre Peter Mandelson y Jeffrey Epstein han sumido al gobierno laborista de Keir Starmer en una crisis.

El primer ministro laborista fue interrogado sobre lo que sabía de esos vínculos cuando, en diciembre de 2024, nombró a Mandelson embajador en Washington.

Starmer destituyó en septiembre de 2025, tras anteriores revelaciones contenidas en los archivos sobre Epstein.

El jueves, Starmer pidió disculpas a las víctimas de Jeffrey Epstein por haber nombrado a Mandelson, pero descartó dimitir como primer ministro.

"Lamento haber creído las mentiras de (Peter) Mandelson y haberlo nombrado", declaró Starmer.

"Desde hace tiempo se sabía que Mandelson conocía a Epstein, pero ninguno de nosotros conocía el alcance y la oscuridad de esa relación", insistió.