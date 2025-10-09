La Policía busca a un hombre que hirió a una mujer con unas tijeras en Avilés para robarle el bolso
La Policía busca a un hombre que hirió a una mujer con unas tijeras en Avilés para robarle el bolso
OVIEDO, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Policía Nacional busca a un hombre que hirió de carácter leve esta madrugada a una mujer con unas tijeras para robarle el bolso en la zona de la Puerta de la Villa, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Los hechos ocurrieron a la 01.00 horas de esta madrugada en las inmediaciones de un supermercado. El hombre se acercó a la mujer con la intención de robarle el bolso y ante la resistencia de esta el atracador la hirió con unas tijeras.
La mujer fue trasladada a un centro sanitario para la cura de la herida y la Policía Nacional de Avilés investiga el caso para detener al atracador.
