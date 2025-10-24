La Policía confirma que el Picasso que se creía robado está localizado y cree que nunca llegó a subir al camión

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional ha confirmado este viernes que el cuadro de Pablo Picasso 'Naturaleza muerta con guitarra' ha sido localizado en Madrid y cree nunca llegó a subir al camión de transporte para ser trasladado desde la capital para una exposición en Granada.

Según ha informado la Policía Nacional, agentes de la Brigada de Patrimonio Histórico mantienen abierta la investigación una vez que agentes de Policía Científica han inspeccionado el paquete que contenía el cuadro, comprobando que es la obra original del artista malagueño.

La desaparición llevó a la Policía Nacional a introducir en la base de datos internacional de obras de arte sustraídas la información sobre el cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra' de Pablo Ruiz Picasso.

Todo surgió tras la denuncia por su desaparición cuando tenía que ser trasladada a principios de octubre junto con otras 56 obras desde Madrid a Granada para la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte' del Centro Cultural CajaGranada.

En la investigación han participado agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional de Granada, en coordinación con la Brigada de Patrimonio Histórico de este cuerpo seguridad para el ámbito estatal.

El 25 de septiembre este Picasso estaba almacenado en unas dependencias de Madrid con el resto de las que habían de ser trasladadas a la ciudad de la Alhambra para la exposición.

El traslado lo efectuaba una empresa de transporte que hizo noche en la localidad de Deifontes.

CajaGranada Fundación comprobó el pasado 6 de octubre, tras la llegada a la capital granadina de la mercancía, que no estaba 'Naturaleza muerta con guitarra', cuadro de unas dimensiones de 12,7 x 9,8 centímetros y procedente de una colección particular, una obra asegurada en unos 600.000 euros.