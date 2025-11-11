La policía de Delhi relaciona la explosión de un coche como posible "terrorismo"

Por Tanvi Mehta y Shivam Patel

NUEVA DELHI, 11 nov (Reuters) -

La policía india está investigando la mortífera explosión de un coche en la capital, Delhi, en virtud de una ley utilizada para luchar contra el "terrorismo", dijo el martes un policía, mientras los expertos forenses buscaban pruebas para establecer la causa de la primera explosión de este tipo en más de una década en la ciudad.

La ley, denominada Ley (Preventiva) de Actividades Ilegales, es la principal norma antiterrorista de India. Se utiliza para investigar y perseguir actos relacionados con el "terrorismo" y actividades que amenacen la soberanía e integridad del país.

La explosión ocurrida el lunes por la noche cerca del histórico Fuerte Rojo causó al menos ocho muertos y 20 heridos, un suceso poco frecuente en los últimos años en esta ciudad fuertemente vigilada de más de 30 millones de habitantes. Varios estados e instalaciones clave de todo el país fueron puestos en alerta máxima.

BÚSQUEDA DE PRUEBAS

El subcomisario de policía Raja Banthia dijo que la policía de Delhi había registrado un caso en virtud de la ley antiterrorista, así como de la ley de explosivos y otras leyes penales.

"La investigación se encuentra en una fase preliminar y cualquier comentario al respecto sería demasiado prematuro", comentó Banthia a la prensa.

Cerca del lugar de la explosión, en el casco antiguo de la ciudad, un concurrido mercado y zona turística, la mayoría de los comercios que cerraron poco después de la explosión seguían sin abrir durante las primeras horas del martes.

Se ha visto a expertos forenses rastreando el lugar de la explosión, que se acordonó el lunes por la noche y se han impuesto restricciones de tráfico en la zona.

Según la policía, un coche que circulaba lentamente y se detuvo en una señal de tráfico explotó poco antes de las 19:00 hora local (13:30 GMT). Los vehículos cercanos también resultaron gravemente dañados.

La explosión dejó tras de sí cuerpos destrozados y los restos de varios vehículos en una calle congestionada cerca de una estación de metro en el casco antiguo de Delhi.

No hubo información inmediata sobre los ocupantes del coche, que se presume que murieron. La policía dijo que estaba localizando al propietario del vehículo.

El ministro federal del Interior, Amit Shah, dijo el lunes que se estaban investigando "todos los ángulos" y que los organismos de seguridad llegarían pronto a una conclusión.

Los familiares de las víctimas se congregaron ante el cercano hospital Lok Nayak para identificar los cuerpos de sus seres queridos.

"Al menos sabemos que mi primo está aquí, si está herido o no o el alcance de sus heridas, no tenemos ni idea", dijo un angustiado familiar que no quiso ser identificado.

(Información de Chris Thomas, Tanvi Mehta, Shivam Patel y Adnan Abidi; redacción de YP Rajesh; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)