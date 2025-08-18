La policía de Dubái recupera un diamante robado valorado en US$25 millones

La policía de Dubái informó el lunes que detuvo a tres ladrones horas después de que robaran un valioso diamante rosa estimado en US$25 millones.

"El mando general de la policía de Dubái frustró el robo de un diamante rosa muy raro, valorado en US$25 millones", señaló la policía en un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias de Emiratos Árabes Unidos, WAM.

Según la policía, un comerciante de diamantes que había traído la joya desde Europa fue atraído a una mansión por una banda criminal bajo el pretexto de una supuesta cita con un cliente adinerado interesado en la pieza.

Pero la gema fue robada cuando el comerciante acudió, añadió el comunicado.

En un plazo de ocho horas fueron arrestadas tres personas, procedentes de un país asiático no especificado, "gracias a los esfuerzos de equipos especializados y de terreno, y mediante el uso de las últimas tecnologías de inteligencia artificial", indicó la policía.

Un video difundido por la oficina de medios de Dubái mostraba a los tres hombres con los rostros difuminados tras su arresto.

Dubái es un importante centro de comercio de diamantes. Con un control y vigilancia estrictos, Emiratos Árabes Unidos se enorgullece de su seguridad y estabilidad.