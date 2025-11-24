La Policía de Israel acelera las detenciones ante el aumento de la violencia en la comunidad árabe israelí

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Policía de Israel ha acelerado las detenciones y registros en la región desértica del Négev, ubicada en el sur del país, en las últimas horas como parte de una operación impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, para combatir los actos de violencia dentro de la comunidad árabe israelí.

Las fuerzas de seguridad han detenido a 36 personas por ser sospechosas de llevar a cabo tiroteos, mientras que han decomisado armas y se han incautado vehículos, piezas de drones y decenas de miles de shekels en el marco de un operativo que busca desmantelar redes de contrabando en la región, asolada por la violencia.

Ben Gvir anunció el sábado que las autoridades fortalecerán la presencia de policías en el Négev tras una serie de incidentes violentos registrados en el sur de Israel. Al menos dos personas murieron por un tiroteo registrado el pasado viernes en la localidad de Rahat, predominantemente beduina.

Desde principios de año, alrededor de 230 integrantes de la comunidad árabe israelí han muerto por incidentes violentos, según datos recogidos por la ONG Iniciativas de Abraham, especializada en el seguimiento de la violencia en esta comunidad.