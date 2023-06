La Policía de Israel entra en máxima alerta de cara a la marcha por el Orgullo Gay en Jerusalén

Detenidas tres personas por amenazas contra los participantes en medio de la convocatoria de una contraprotesta

MADRID, 1 Jun. 2023 (Europa Press) -

La Policía de Israel ha sido puesta este jueves en máxima alerta de cara a la marcha con motivo del Orgullo Gay que se celebrará esta tarde en la ciudad de Jerusalén, en medio de una serie de amenazas por parte de grupos ultraderechistas que han derivado ya en la detención de al menos tres personas.

Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', alrededor de 2.000 policías serán desplegados en la ruta de la marcha, que supone el inicio de una serie de actos a nivel nacional con motivo del Mes del Orgullo LGBTQ+.

El grupo ultraderechista Lehava, encabezada por Bentzi Gopstein, aliado del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, celebrará además una contraprotesta en los jardines Bloomfield tras recibir autorización de las autoridades, a pesar de que el lugar se encuentra cerca del recorrido de la marcha del Orgullo.

Asimismo, mensajes publicados en un canal de Telegram vinculado a la organización y llamado 'Los judíos no se callan' recogen amenazas e incitación a la violencia contra los miembros de la comunidad LGBTQ+. Uno de los miembros del grupo ha abogado por "un jueves mortal en Jerusalén", mientras que otro ha expresado su deseo de que "todos los participantes en la marcha mueran bajo el fuego de ametralladoras".

Los opositores a la marcha se han referido a ella como 'La Marcha de la Abominación', mientras que fuentes policiales citadas por la cadena de televisión pública israelí, Kan, han mostrado su preocupación por el aumento de los mensajes de odio contra la comunidad LGBTQ+.

Por otra parte, medios israelíes han señalado que algunos residentes en Jerusalén han recibido mensajes en sus teléfonos móviles aparentemente enviados desde un número vinculado con la Alcaldía en el que se les pide que protesten contra la marcha del Orgullo. "Jerusalén no es Sodoma", afirman los mensajes, de los que la Alcaldía se ha distanciado. "Pediremos oficialmente al Ministerio de Comunicaciones y al proveedor de servicios para que investigue y erradique este fenómeno (de desinformación)", ha zanjado.

La organización Jerusalem Open House reclamó recientemente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que Ben Gvir no estuviera implicado en los planes de seguridad debido a su pasado, que incluye la participación en varias contramanifestaciones organizadas por grupos religisosos contra la Marcha del Orgullo Gay. Ben Gvir ha reconocido "no ser un entusiasta de la existencia de la marcha", pero ha incidido que "no quiere que se dañe ni un pelo a los participantes".

Las autoridades de Israel despliegan habitualmente un fuerte dispositivo de seguridad en la marcha del Orgullo Gay en Jerusalén, especialmente después de que un ultraortodoxo identificado como Yishai Schlissel matara a puñaladas a una adolescente en los actos de 2015, semanas después de ser liberado de prisión tras cumplir una pena de cárcel de diez años por herir a puñaladas a varias personas en la marcha de 2005.

Europa Press