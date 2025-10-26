La policía de Londres arresta a un solicitante de asilo condenado que fue liberado por error

LONDRES (AP) — Un solicitante de asilo condenado que había sido liberado de prisión por error en Reino Unido ha sido detenido, según anunció el domingo la policía de Londres.

La Policía Metropolitana indicó que el ciudadano etíope Hadush Gerberslasie Kebatu fue arrestado en el área de Finsbury Park, en el norte de Londres.

Kebatu, de 38 años, fue liberado de prisión el viernes en un error que ha avergonzado al gobierno.

El migrante fue condenado en septiembre a 12 meses de prisión por cinco delitos, incluyendo la agresión sexual a una niña de 14 años en julio en Epping, en las afueras de Londres, poco más de una semana después de haber llegado a Inglaterra en barco.

Su arresto a principios de este año desencadenó una ola de protestas contra los migrantes en Londres y otras ciudades.

Miles de personas protestaron frente al Bell Hotel en Epping, al noreste de Londres, donde se alojaba junto con otros migrantes recién llegados. Múltiples protestas dirigidas a otros hoteles que alojan migrantes siguieron en otras ciudades y pueblos británicos, con algunas manifestaciones a las que asistieron activistas de extrema derecha y que derivaron en desórdenes.

El grupo Stand Up to Racism también se movilizó en contraprotestas.

Las autoridades dijeron que fueron alertadas el viernes por la tarde de que Kebatu fue liberado por error en una prisión en Chelmsford, Essex, y se le vio tomando un tren allí. Los medios británicos informaron que fue clasificado erróneamente como un prisionero que debía ser liberado, en lugar de ser enviado a un centro de detención de inmigrantes.

El Servicio Penitenciario inició una investigación, y un funcionario de prisiones ha sido apartado de sus funciones mientras se completa la pesquisa.

