La Policía desaloja a los familiares de los rehenes que desde hace días acampaban ante la casa de Netanyahu

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Policía de Israel ha desalojado este viernes a las decenas de familiares de los rehenes que permanecían desde hace varios días acampados ante la residencia del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en Tel Aviv. Los agentes han actuado por recomendación del Shin Bet, el servicio de Seguridad Interior, al considerar que se encontraban "demasiado cerca" de las inmediaciones del domicilio del primer ministro, a quien los manifestantes han acusado de poner en riesgo la vida de los rehenes con la operación lanzada sobre Gaza estos días.

Los manifestantes, que pertenecen principalmente al Foro de Familias de Rehenes Desaparecidos, han estado acampados ante la casa de Netanyahu desde hace cuatro días en respuesta a esta operación terrestre por hacerse con la ciudad de Gaza. Hasta el momento del desalojo, la organización había convocado para esta noche una concentración para celebrar el Kabalat Shabat, el servicio litúrgico que da la bienvenida al día de descanso de los judíos.

"Las familias invitan al público a unirse, a apoyarlos y a fortalecer su clara demanda: un acuerdo integral para la liberación de los 48 rehenes y el fin de la guerra", reza la nota publicada en sus redes sociales. De los 48 rehenes que continúan bajo cautiverio de Hamás, se estima que unos veinte habrían fallecido ya.