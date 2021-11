La Policía descarta que el atropello en Wisconsin fuera un acto de terrorismo e identifica al sospechoso

La Polic√≠a de Estados Unidos ha descartado este lunes que el atropello m√ļltiple durante un desfile navide√Īo en Waukesha, en el estado de Wisconsin, haya sido un ataque terrorista, mientras que ha identificado al presunto autor, que estar√≠a huyendo de un incidente previo.

Estas fuentes, citadas por la cadena norteamericana CNN, aseguran que el √ļnico sospechoso, detenido tras el atropello, hu√≠a de otro lugar. Seg√ļn NBC News, tiene antecedentes policiales, si bien apenas han trascendido detalles del historial de este conductor.

Las autoridades no han encontrado vínculos de este sospechoso con el terrorismo --ni nacional ni internacional--, al igual que tampoco hay indicios que relacionen el caso con el veredicto de Kyle Rittenhouse, absuelto tras matar a dos personas en unas protestas en Kenosha.

En una rueda de prensa, el jefe de Polic√≠a de Waukesha, Daniel Thompson, ha identificado al presunto autor como Darrell E. Brooks, un hombre de 39 a√Īos que habr√≠a actuado solo despu√©s de estar involucrado en un "disturbio dom√©stico" del que, por el momento, no se ha dado m√°s informaci√≥n.

"No hay evidencia" de que se trate de un incidente terrorista, ha agregado. No obstante, el sospechoso enfrenta cinco cargos de homicidio intencional en primer grado, seg√ļn Thompson, que no ha descartado que se le imputen m√°s cargos.

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, ha ordenado que las banderas ondeen a media asta en se√Īal de duelo por el atropello, que se sald√≥ con al menos cinco fallecidos y m√°s de 40 heridos.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha confirmado en Twitter que el presidente, Joe Biden, recibirá información actualizada del caso. La Presidencia ha expresado sus condolencias por lo ocurrido y ha ofrecido su ayuda a las autoridades locales, que por ahora no han requerido la ayuda del FBI.

El propio Biden ha calificado como "un acto de violencia horrible" lo sucedido, aunque todav√≠a no se conozcan "todos los hechos y detalles". El presidente ha pedido "rezar" para "abrazar y levantar a todas las v√≠ctimas de esta tragedia, brindando consuelo a quienes se recuperan de sus heridas y envolviendo a las familias de quienes murieron en apoyo a su comunidad". "Mi Administraci√≥n est√° monitoreando la situaci√≥n muy de cerca", ha a√Īadido.