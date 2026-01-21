La policía desmantela una gigantesca red europea de drogas sintéticas

Europol anunció este miércoles el desmantelamiento de una red de producción y distribución de drogas sintéticas que operaba en varios países europeos, en la "operación más grande" de este tipo jamás realizada.

Las autoridades desmantelaron 24 laboratorios que funcionaban a escala industrial y confiscaron alrededor de 1000 toneladas de productos químicos utilizados para fabricar drogas como el MDMA, la anfetamina y la metanfetamina.

"Trabajo en esto desde hace tiempo. Esta es, de lejos, la operación más grande que hemos llevado a cabo contra la producción y distribución de drogas sintéticas", declaró a AFP Andy Kraag, director del Centro europeo de lucha contra la criminalidad organizada de Europol.

"Creo que se trata de un verdadero golpe duro para los grupos del crimen organizado involucrados en el tráfico de drogas, en particular en las drogas sintéticas", añadió Kraag.

La operación, de un año de duración, movilizó a las policías de Bélgica, República Checa, Alemania, Países Bajos, Polonia y España.

Se llevaron a cabo más de 85 arrestos, incluidos los dos presuntos cabecillas, ambos de Polonia, dijo Kraag.

Las sospechas surgieron en 2024 cuando la policía polaca detectó una red que importaba grandes cantidades de productos químicos legales desde China e India.

La investigación reveló que posteriormente los expedían, etiquetados de manera engañosa, por Europa a laboratorios que fabricaban drogas sintéticas.

La mayoría de los arrestados son polacos pero también había belgas y neerlandeses implicados en la red.

Según Kraag, la operación forma parte de una estrategia de desmantelamiento de "la cadena de suministro" para asfixiar la industria de las drogas sintéticas.

"Estos grupos criminales ya no tienen suministro", afirmó a AFP.

Kraag recalca que las drogas sintéticas no solo acarrean riesgos para la salud, sino que están asociadas a la violencia, la corrupción, el lavado de dinero, además de dañar el medio ambiente.

Las autoridades se incautaron de más de 120.000 litros de desechos químicos tóxicos que los criminales suelen verter en terrenos o arroyos.

"Hoy es beneficio para los criminales, mañana será contaminación", resume Kraag.