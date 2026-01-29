La policía detiene a sospechoso de preparar atentado de Estado Islámico en Brasil

La policía brasileña detuvo este jueves en el estado de San Pablo a un sospechoso de preparar un atentado suicida en Brasil y adherir al grupo yihadista Estado Islámico, dijo una fuente policial a la AFP.

El detenido "se encontraba en actos preparatorios para el montaje de un chaleco con explosivos destinado a la práctica de un atentado terrorista suicida en territorio nacional", según un comunicado de la Policía Federal (PF).

La investigación contó con el apoyo del FBI estadounidense.

Una fuente de la PF agregó que se sospecha que el hombre adhería al grupo yihadista Estado Islámico.

Fue detenido en el municipio de Bauru, a unos 330 kilómetros de la capital paulista.

Además de allanar su domicilio, la policía tomó medidas de acceso inmediato a sus datos electrónicos y comunicaciones.

La investigación sigue en curso y por ahora no se divulgaron la fecha ni el lugar en que presuntamente planeaba atacar.

El Estado Islámico, una organización islamista considerada como terrorista por la ONU, ha registrado un retroceso territorial en Medio Oriente en los últimos años.

Sin embargo, el grupo se mantiene activo a través de células insurgentes en distintos países.

Brasil, no obstante, no es un país amenazado hasta ahora por ataques yihadistas.