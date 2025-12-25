La Policía detiene a un hombre como presunto autor de la muerte de su hermano en Leganés

MADRID, 25 dic. 2025 (Europa Press)

La Policía Nacional ha detenido este jueves a un hombre como presunto autor de la muerte de su hermano en la localidad madrileña de Leganés.

Han sido los vecinos los que avisaron al 091 tras escuchar, sobre las 15.00 horas de este 25 de diciembre, una fuerte discusión en el interior de una vivienda.

Hasta el lugar de los hechos se han personado agentes de Seguridad Ciudadana, que encontraron a la víctima con heridas de arma blanca y sin signos aparentes de vida, según ha informado la Policía. Los servicios sanitarios que se han desplazado constataron el fallecimiento.

Los agentes desplazados se encontraron con el hermano fallecido y presunto responsable, por lo que le han procedido a su detención por un delito de homicidio. Fuentes de la investigación han señalado a Europa Press que el hermano era paciente psiquiátrico.

También se han desplazado agentes del DEVI de la Policía Científica, así como del grupo VI de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación.

En las últimas 24 horas, otras dos personas han fallecido por arma blanca en la Comunidad de Madrid: un joven de 17 años en Puente de Vallecas y un varón de 63 años en Chamberí, ambos durante la madrugada de la Nochebuena.