La policía emplea gases lacrimógenos en una protesta en apoyo a la flotilla de Gaza en Ginebra

Por Olivia Le Poidevin y Emma Farge

GINEBRA, 2 oct (Reuters) - La policía roció gas lacrimógeno el jueves por la noche a manifestantes en la ciudad de Ginebra en Suiza, que marchaban en apoyo de la flotilla de Gaza, según dijeron a Reuters testigos presenciales, lo que la policía confirmó.

"Estábamos retrocediendo y, de repente, recibimos una gran cantidad de gases", dijo un testigo a Reuters, describiendo una sensación de ardor en los ojos y dificultad para respirar.

La interceptación de la flotilla por Israel provocó protestas en Ginebra y Berna, así como en Italia y Colombia el jueves.

Las fuerzas israelíes interceptaron unos 40 barcos que transportaban ayuda y más de 400 activistas extranjeros, entre ellos algunos ciudadanos suizos y la activista sueca Greta Thunberg, con destino a Gaza.

Una foto compartida con Reuters por un testigo presencial en Ginebra mostraba una gran columna de humo blanco que salía de una calle llena de manifestantes y que describió como gas lacrimógeno.

Un segundo testigo dijo a Reuters que vio un gran vehículo blanco rociar agua sobre la primera línea de manifestantes, lo que también mostraba un vídeo compartido por la emisora nacional suiza RTS.

Alexandre Brahier, portavoz de la policía ginebrina, dijo que unas 3000 personas, en su mayoría adultos y hombres jóvenes, se habían unido a la protesta.

"Tuvimos que utilizar medidas de control, incluidos gases lacrimógenos y cañones de agua", dijo, y añadió que los manifestantes no portaban armas peligrosas, pero "lanzaban cosas", causando algunos daños materiales.

Este tipo de enfrentamientos son poco frecuentes en Suiza, aunque las protestas pro-Gaza han ido cobrando fuerza en las últimas semanas.

"En las grandes ciudades cabe esperar grandes protestas, pero no todos los días hay que recurrir a medidas de control como esta", añadió Brahier.

Las imágenes de teléfono móvil compartidas con Reuters mostraban el lanzamiento de bengalas entre la multitud, mientras cientos de personas avanzaban por una abarrotada calle del centro de Ginebra. (Información de Olivia Le Poidevin; edición de Alistair Bell; edición en español de Paula Villalba)