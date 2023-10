BRUSELAS (AP) — La policía belga mató a tiros el martes a un tunecino sospechoso de asesinar a dos hinchas suecos en un tiroteo descarado en una calle de Bruselas que estremeció a Bélgica y Suecia.

Horas después de que comenzara la persecución nocturna en la capital belga, la ministra belga del Interior, Annelies Verlinden, dijo en un mensaje en X, antes Twitter, que “el autor del ataque terrorista en Bruselas ha sido identificado y ha muerto”.

Agradeció a los servicios de inteligencia y seguridad, así como a la fiscalía, “por su acción rápida y decisiva”. El hombre fue abatido en el barrio de Schaerbeek, cerca del lugar de los hechos, y se halló el arma que utilizó.

Videos de testigos compartidos en redes sociales mostraban a un hombre con chaleco naranja bajar de una motocicleta, sacar un arma grande y disparar contra la gente que pasaba antes de perseguirles hasta un edificio para abatirles.

El primer ministro belga, Alexander De Croo, dijo que el agresor era un hombre tunecino que vivía de forma ilegal en Bélgica y que empleó un arma militar para matar a los dos suecos y disparar contra un tercero, que recibía atención por “heridas graves”.

“Anoche, tres personas salieron para lo que se suponía sería un fantástico partido de fútbol. Dos de ellos perdieron sus vidas en un brutal ataque terrorista”, dijo De Croo en una conferencia de prensa antes del amanecer. “Sus vidas fueron interrumpidas en pleno vuelo, segadas con extrema brutalidad”.

De Croo dijo que sus pensamientos estaban con las familias de las víctimas y que había enviado sus condolencias al primer ministro sueco. La seguridad se redobló en la capital, especialmente en zonas asociadas a la comunidad sueca en la ciudad.

El partido de fútbol entre Bélgica y Suecia que se disputaba cerca del lugar del suceso, en el estadio nacional belga, fue suspendido en el descanso y los 35.000 aficionados fueron retenidos temporalmente dentro del recinto como precaución mientras se buscaba al sospechoso.

El fiscal federal Frederic Van Leeuw dijo que el sospechoso, un hombre de 45 años que no fue identificado, había compartido un video en internet afirmando que había matado a tres personas suecas.

Suecia incrementó en agosto su nivel de alerta terrorista al segundo más alto tras una serie de eventos en los que un refugiado iraquí residente en Suecia profanó ediciones del Corán, lo que provocó amenazas de grupos armados islamistas.

Preguntado si reste podía ser el motivo del crimen, el fiscal federal Eric Van Duyse dijo a The Associated Press que aún no podía determinarse con certeza. “Parece una conexión fácil de hacer, pero necesitamos la evidencia, necesitamos pruebas”.

Sam Petrequin contribuyó a este despacho.