La policía española desarticula una red acusada de tráfico de menores a Francia
13 nov (Reuters) - La Policía Nacional española dijo el jueves que había desmantelado una red internacional criminal acusada de tráfico de menores desde las islas Canarias a Francia, deteniendo a 11 personas en una operación que abarcó Lanzarote, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria.
"Cuatro de ellos han ingresado en prisión provisional por delitos relacionados con organización criminal, falsedad documental, contra los derechos y deberes familiares, encubrimiento y pornografía infantil", dijo la Policía Nacional en un comunicado.
La investigación comenzó tras la desaparición de 14 menores de centros estatales de Canarias entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.
Según la policía, el grupo utilizaba rutas y contactos en Marruecos, Costa de Marfil y España para trasladar a los menores y facilitarles documentación falsa para su traslado a Francia.
Se registraron dos domicilios en Lanzarote, donde los agentes incautaron documentos personales, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.
La investigación sigue abierta para localizar a los menores desaparecidos y rastrear los vínculos internacionales, según la policía. (Información de Jesús Calero; edición de Alexandra Hudson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
