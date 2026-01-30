La policía española detiene al propietario de una peluquería acusado de financiar a Hamás

MADRID, 30 ene (Reuters) -

La policía de la región española de Cataluña ha detenido a un ciudadano chino de 38 años, propietario de una peluquería cerca de Barcelona, como sospechoso de financiar al grupo miliciano Hamás mediante transferencias de criptomonedas por valor de unos 600.000 euros (US$714.960), dijeron el viernes los Mossos d'Esquadra.

Los investigadores rastrearon al menos 31 transacciones de criptomonedas desde carteras virtuales controladas por el sospechoso hasta direcciones que se sospecha que están vinculadas a una entidad utilizada por el grupo islamista, cuyo ataque a Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó una guerra en la Franja de Gaza.

Hamás está designada como organización terrorista por los 27 miembros de la Unión Europea y otros países occidentales.

La policía se negó a comentar los posibles motivos del sospechoso y si había interactuado a sabiendas con Hamás o si era solo un intermediario, alegando la delicadeza de la investigación.

Durante los registros de la peluquería y el domicilio del sospechoso, los agentes incautaron criptoactivos, dinero en efectivo, unos 9.000 puros, joyas, ordenadores y teléfonos móviles, dijeron los Mossos.

También congelaron varias cuentas bancarias, con un valor total de los activos incautados y bloqueados que supera los 370.000 euros.

La investigación comenzó el pasado mes de junio durante una investigación independiente sobre fraude y blanqueo de capitales, según la policía catalana.

Las autoridades han advertido en los últimos años que los grupos milicianos están utilizando las criptomonedas para mover fondos a través de las fronteras, lo que complica los esfuerzos para rastrear e interrumpir la financiación del terrorismo.

(1 dólar = 0,8392 euros)

(Información de Jesús Calero; edición de Andrei Khalip y Gareth Jones; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)