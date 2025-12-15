La policía estadounidense liberará al hombre detenido por el tiroteo masivo en la Universidad de Brown

Por Steve Gorman, Maria Alejandra Cardona y Nathan Layne

PROVIDENCE, Estados Unidos, 15 dic (Reuters) - El hombre detenido como "persona de interés" en el tiroteo de la Universidad de Brown que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos será puesto en libertad, dijeron las autoridades el domingo por la noche.

El jefe de la policía de Providence, Óscar Pérez, dijo en una rueda de prensa celebrada a mediodía del domingo que un hombre de unos 20 años había sido detenido en relación con el tiroteo del sábado, pero no dio más detalles.

Pero en una conferencia de prensa horas más tarde, el alcalde de Providence, Brett Smiley, y otros representantes estatales y locales dijeron a los periodistas que el hombre detenido sería puesto en libertad, diciendo que la investigación iba en una "dirección diferente."

"Todavía no hemos resuelto este caso, pero confío en que lo haremos pronto", dijo el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha.

Las autoridades no quisieron dar más detalles sobre por qué se había detenido al hombre en primer lugar.

"Había una gran cantidad de pruebas que justificaba detener a esta persona como persona de interés", dijo Neronha, que añadió que los investigadores determinaron más tarde que no había "ninguna base para creer que es una persona de interés, por lo que (...) será puesto en libertad."

Las autoridades dijeron que creían que una persona no identificada que aparecía en las imágenes de vigilancia era la persona que seguían buscando.

El director del FBI, Kash Patel, dijo anteriormente el domingo en una publicación en la red social X que la persona de interés había sido detenida en una habitación de hotel en la ciudad de Coventry, en Rhode Island, a 30 minutos en coche del campus de Brown. Un equipo del FBI especializado en el análisis de datos celulares utilizó información de geolocalización para seguir al sospechoso, dijo Patel.

Aunque se presume que el asesino sigue en libertad, las autoridades dijeron el domingo por la noche que no reimpondrían la orden inicial de confinamiento en el campus y la comunidad cercana.

El tiroteo masivo, el último de los casi 400 ocurridos este año en Estados Unidos, según el Gun Violence Archive, ha sacudido a la comunidad universitaria, una de las más antiguas de Estados Unidos. Se cancelaron los exámenes y las clases para el resto del año y el campus estaba tranquilo el domingo, mientras una ligera nevada cubría la ciudad.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, dijo que hasta el mediodía del domingo las autoridades no se habían puesto en contacto con todos los familiares de las víctimas porque algunos estaban de viaje. Smiley invitó a los residentes a un acto previamente programado el domingo para encender un árbol de Navidad y una menorá con motivo de la primera noche de Jánuca.

"Si podemos unirnos como comunidad y aportar un poco de luz esta noche, creo que no hay nada mejor que podamos hacer", dijo Smiley.

LAS AUTORIDADES DIFUNDEN UN VÍDEO DEL SOSPECHOSO

Siete de los heridos en la Universidad de Brown se encontraban en condición estable, dijo Smiley. Uno permanecía en estado crítico pero estable, mientras que otro había sido dada de alta, añadió.

El domingo se levantaron las órdenes de confinamiento en la universidad y en las zonas cercanas. Smiley dijo a primera hora del día que los residentes debían esperar una mayor presencia policial en toda la ciudad.

El hombre armado huyó después de disparar a los estudiantes en un aula del edificio de ingeniería y física Barus & Holley de Brown, donde las puertas exteriores no se habían bloqueado mientras se realizaban los exámenes, dijeron las autoridades el sábado.

Las autoridades difundieron el sábado un breve vídeo de una persona de interés vestida de negro caminando cerca del edificio de ingeniería. El subjefe de la policía de Providence, Timothy O'Hara, dijo el sábado que el individuo podría llevar una máscara, pero las autoridades no estaban seguras.

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, dijo a los periodistas que todas o casi todas las víctimas eran estudiantes, y añadió: "Este es el día que una espera que nunca llegue, y ha llegado."

