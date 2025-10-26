LA NACION

La policía francesa detiene a dos presuntos ladrones del Museo del Louvre

MADRID, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Policía francesa ha arrestado a dos presuntos responsables del robo ocurrido el pasado fin de semana en el parisino Museo del Louvre, según han confirmado fuentes próximas a la investigación al diario 'Le Figaro' y a la cadena BFM TV.

Uno de los dos individuos fue arrestado alrededor de las 22.00 del sábado por la Policía fronteriza y la brigada antirrobo en el aeropuerto de Roissy-Charles-de-Gaulle, cuando se disponía a abordar un avión con destino a Argelia.

Otro delincuente fue arrestado por la policía judicial de París en Seine-Saint-Denis. Por ahora, la Policía sigue sin encontrar el botín con el que se hicieron los ladrones: joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina, valoradas en 88 millones de euros, que robaron el pasado domingo tras entrar, a plena luz del día y mediante un montacargas, por una de las ventanas de la galería de Apolo, uno de los espacios más insignes del museo.

