La policía francesa detiene a miembros de la izquierda por la muerte de un activista de extrema derecha

PARÍS, 18 feb (Reuters) - Once personas, entre ellas un asistente de un legislador francés de izquierda, ‌han sido detenidas como sospechosas ‌de ⁠estar implicadas en el asesinato de un activista de extrema derecha, lo que ha puesto de manifiesto la profunda ​tensión política ⁠que ⁠existe en Francia antes de las elecciones.

Quentin Deranque, de 23 años, murió ​el sábado tras ser golpeado por activistas de izquierda a la ‌salida de una conferencia en Lyon impartida por ​Rima Hassan, diputada del Parlamento ​Europeo por el partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI). Los vídeos del enfrentamiento mortal se difundieron ampliamente en las redes sociales. Hassan y otros miembros de LFI han condenado el asesinato.

La fiscalía de Lyon anunció el miércoles dos nuevas detenciones, ​lo que eleva el total a 11. El diputado de LFI Raphael Arnault confirmó el ⁠martes que su asistente parlamentario se encontraba entre los detenidos y añadió que el asistente había "dejado ‌de realizar todas sus labores parlamentarias".

"Ahora le corresponde a la investigación determinar las responsabilidades", dijo en la red social X.

El incidente refleja la creciente polarización en Francia, donde tanto la izquierda como la extrema derecha han aprovechado la frustración con el Gobierno minoritario de centro ante las elecciones locales del ‌próximo mes y las presidenciales del año que viene.

En redes sociales, el líder ⁠de LFI, Jean-Luc Mélenchon, pidió calma. "No alimentemos la incitación a tomarse ‌la justicia por su mano", dijo.

El lunes, el fiscal de ⁠Lyon, Thierry Dran, anunció que se había abierto ⁠una investigación por asesinato sobre la muerte de Deranque, lo que ha provocado una condena generalizada de LFI.

Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional, dijo que Mélenchon había "abierto las puertas de la Asamblea ‌Nacional a presuntos asesinos".

Tras el ​asesinato de Deranque, el presidente francés Emmanuel Macron también hizo un llamamiento a la calma. (Información de Sophie Louet y Gabriel Stargardter en París, Charlotte Van Campenhout en Ámsterdam, edición de ‌Jonathan Oatis y Philippa Fletcher; edición en español de Paula Villalba)