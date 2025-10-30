La policía francesa realiza más detenciones en la investigación del robo al Louvre

Por Alessandro Parodi

PARÍS, 30 oct (Reuters) - La policía ha detenido a otros cinco sospechosos relacionados con el robo de joyas valoradas en US$102 millones de la galería Apolo del museo del Louvre, según ha informado este jueves la fiscal de París, que ha expresado su esperanza de que los últimos acontecimientos les ayuden a encontrar las joyas.

La fiscal de París, Laure Beccuau, dijo a la emisora de radio RTL que los sospechosos, uno de los cuales fue identificado gracias a las huellas de ADN en la escena del crimen, habían sido detenidos en redadas coordinadas en distintos puntos de la capital el miércoles por la noche.

Poco antes de que se produjeran las últimas detenciones, Beccuau reveló que otros dos hombres detenidos el fin de semana en relación con el atraco habían "admitido parcialmente" su implicación en el robo. Uno de ellos intentaba salir en avión de Francia cuando fue detenido.

"En ese momento, obviamente tuvimos que acelerar las operaciones de detención", dijo Beccuau a RTL.

Dijo que las joyas seguían desaparecidas, pero se mostró optimista ante la posibilidad de que los detenidos pudieran aportar más información sobre la secuencia de los hechos.

El atraco puso al descubierto los fallos de seguridad del museo más visitado del mundo y fue considerado por muchos como un motivo de humillación nacional.

Cuatro personas perpetraron el robo, pero Beccuau ha dicho que no descarta la posible implicación de una red más amplia, incluida una persona que podría haber ordenado el robo y ser el cerebro del mismo.