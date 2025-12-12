La policía húngara propone cargos contra el alcalde de Budapest por la marcha del Orgullo

BUDAPEST, 12 dic (Reuters) -

La policía húngara propuso el viernes que la fiscalía presentara cargos contra el alcalde de Budapest, el liberal Gergely Karacsony, por su papel en la organización de una manifestación por los derechos del colectivo LGBTQ+ que acabó convirtiéndose en una protesta antigubernamental en junio.

Decenas de miles de manifestantes caminaron por las calles de Budapest el 28 de junio, cuando una marcha del Orgullo prohibida se convirtió en una manifestación masiva contra el en una de las mayores muestras de oposición al primer ministro nacionalista Viktor Orban.

La Fiscalía General de Budapest confirmó en un correo electrónico a Reuters que había recibido los expedientes de la investigación policial. No dijo si presentaría cargos ni cuáles podrían ser.

“Estoy orgulloso de haber asumido todos los riesgos políticos por la libertad de mi ciudad y me enfrentaré con orgullo al tribunal para defender mi propia libertad y la de mi ciudad”, dijo Karacsony en un vídeo publicado en su página de Facebook el jueves.

El Gobierno de Orban no ha dejado de recortar los derechos de la comunidad LGBTQ+ en la última década, y los parlamentarios aprobaron en marzo una ley que permitía prohibir las marchas del Orgullo, alegando la necesidad de proteger a los niños.

Los detractores de Orban consideran que esta medida forma parte de una ofensiva más amplia contra las libertades democráticas de cara a las elecciones del año que viene, en las que el líder húngaro se enfrentará al mayor desafío a su desde que llegó al poder en 2010.

Karacsony trató de eludir la prohibición de la marcha del Orgullo organizándola como un acto municipal que, según dijo, no necesitaba permiso. Aun así, la policía prohibió el acto, alegando que entraba en el ámbito de aplicación de la ley de protección de la infancia, pero al final la multitudinaria marcha se desarrolló pacíficamente.

(Información de Anita Komuves; edición de Gareth Jones; edición en español de María Bayarri Cárdenas)