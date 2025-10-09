La policía india detiene al propietario de una empresa de jarabes vinculada a la muerte de 17 niños

CHHINDHWARA, INDIA, 9 oct (Reuters) - La policía india ha detenido al propietario de Sresan Pharmaceutical Manufacturer, la empresa de jarabes para la tos vinculada a la muerte de al menos 17 niños en el estado central de Madhya Pradesh, según informó el jueves a Reuters un alto cargo policial de la región.

Los niños, todos menores de cinco años, murieron el mes pasado tras consumir medicamentos para la tos que contenían dietilenglicol tóxico en cantidades casi 500 veces superiores al límite permitido.

Todas las muertes estaban relacionadas con el jarabe "Coldrif" de Sresan Pharma, que se ha prohibido en varias partes de India después de que una prueba confirmara la presencia de la sustancia química el pasado jueves.

S. Ranganathan, propietario de la empresa que fabricaba el jarabe en el estado de Tamil Nadu, fue detenido el miércoles en Chennai y comparecerá ante el tribunal, declaró un alto cargo de la policía.

Tras su comparecencia ante el tribunal, Ranganathan será trasladado desde su estado natal a la ciudad de Chhindhwara, en Madhya Pradesh, dijo a Reuters el superintendente de policía de Chhindhwara, Ajay Pandey.

Por ley, los fabricantes indios de medicamentos deben analizar cada lote de materias primas y el producto final.

Las exportaciones de jarabe para la tos requieren otro nivel de pruebas en laboratorios por el Gobierno desde 2023, después de que las muertes de más de 10 niños en Gambia, Uzbekistán y Camerún se relacionaran con jarabes indios.

La Organización Mundial de la Salud también ha afirmado que el reciente caso pone de manifiesto una "laguna normativa" en el control por parte de India de los medicamentos que se venden en el país, y ha advertido de que algunas exportaciones podrían haberse realizado de forma no oficial.

Las autoridades indias también han pedido esta semana a la población que evite otros dos jarabes de venta local, Respifresh y RELIFE, fabricados por Shape Pharma y Rednex Pharmaceuticals, en el estado de Gujarat, después de que los análisis revelaran que también contenían la misma sustancia química tóxica.

Shape y Rednex no respondieron a las solicitudes de comentarios.

India, conocida como la "farmacia del mundo", es el tercer productor mundial de medicamentos por volumen, por detrás de Estados Unidos y China.

El país suministra el 40% de los medicamentos genéricos utilizados en Estados Unidos y más del 90% de todos los medicamentos de muchos países africanos. (Información de Rishika Sadam; redacción de Sakshi Dayal y Surbhi Misra; edición de Jamie Freed; edición en español de Paula Villalba)