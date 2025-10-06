La policía investiga crimen de odio tras incendio en mezquita de Inglaterra

LONDRES (AP) — La policía investigaba el lunes lo que calificaron como un crimen de odio después de que una mezquita fue incendiada en Inglaterra.

El incendio del sábado por la noche ocurrió dos días después de que un ataque a apuñaladas dejó dos hombres muertos en una sinagoga en Mánchester en el día más sagrado del año judío, en lo que las autoridades han calificado como un asalto terrorista. Una de las víctimas falleció tras recibir un disparo accidental de un policía mientras él y otros fieles se atrincheraron para impedir que el atacante entrara.

El sábado, los servicios de emergencia respondieron a los informes de un incendio en la mezquita de Peacehaven alrededor de las 9:45 de la noche del sábado. La entrada principal de la mezquita y un vehículo estacionado afuera resultaron dañados, pero nadie resultó herido, según la policía de Sussex.

Imágenes del incidente publicadas el domingo por la policía muestran a dos personas con pasamontañas acercándose a la puerta principal de la mezquita, antes de rociar un acelerante en la entrada e iniciar un incendio.

El inspector detective Gavin Patch dijo que la policía estaba tratando el incendio como un incendio provocado con la intención de poner en peligro vidas. La evidencia del lugar sugiere que fue iniciado deliberadamente, según el Servicio de Bomberos y Rescate de East Sussex.

“Este fue un ataque espantoso e imprudente que sabemos que ha dejado a muchas personas sintiéndose menos seguras”, expresó Patch.

Ha habido una mayor presencia policial en el lugar y en otros lugares de culto en todo Sussex, una región en el sureste de Inglaterra, para brindar tranquilidad, dijo la fuerza.

Líderes políticos y religiosos condenaron el ataque e instaron a las personas a mantenerse unidas.

La secretaria del Interior, Shabana Mahmood, dijo que el ataque era “profundamente preocupante”.

“La mayor fortaleza de este país ha sido su capacidad para construir una nación a partir de muchas comunidades”, manifestó. “Los ataques contra los musulmanes de Gran Bretaña son ataques contra todos los británicos y contra el país mismo”.

“Este acto de odio no representa a nuestra comunidad ni a nuestra ciudad”, dijo un portavoz de la mezquita de Peacehaven. “Peacehaven siempre ha sido un lugar de bondad, respeto y apoyo mutuo, y continuaremos encarnando esos valores”.

Phil Rosenberg, presidente de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, también condenó el ataque, añadiendo que “cada comunidad de fe tiene el derecho de adorar sin miedo”.

Los ataques se producen en medio de altas tensiones por la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

Se han llevado a cabo manifestaciones propalestinas regularmente en todo el Reino Unido desde el inicio de la ofensiva militar de Israel en Gaza.

Las protestas han sido abrumadoramente pacíficas, pero algunas personas dicen que han permitido que el antisemitismo se propague.

Algunos judíos dicen sentirse amenazados por consignas como “Del río al mar, Palestina será libre”. Un puñado de manifestantes fue arrestado por apoyar a Hamás, que está prohibido en el Reino Unido.

El sábado, alrededor de 1000 personas se reunieron en Trafalgar Square para protestar contra la prohibición de Palestine Action, un grupo de acción directa que ha vandalizado aviones militares británicos y atacado sitios con vínculos con el Ejército israelí. Ha sido etiquetado como una organización terrorista por el gobierno, lo que hace ilegal el apoyo al grupo.

Un día después, cientos de personas ondeando banderas israelíes y británicas se reunieron en Londres y Mánchester para conmemorar casi dos años desde el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, exigir la liberación de los rehenes y llorar a las víctimas del ataque a la sinagoga del jueves.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.