La policía israelí detiene a un hombre que amenazaba con matar a Netanyahu

JERUSALÉN, 25 sep (Reuters) -

La policía dijo que justo antes de que comenzara la festividad del Año Nuevo judío el lunes por la noche, un hombre de unos cuarenta años de la ciudad de Kiryat Gat, en el sur del país, entró en la comisaría local diciendo que mataría a Netanyahu.

"El sospechoso dijo a los agentes que planeaba comprar un arma de fuego y disparar tres veces al primer ministro", dijo la policía.

El hombre fue detenido y se espera que el jueves se presente una acusación contra él. La policía pretende mantener al hombre bajo custodia hasta el final del procedimiento judicial.

Las encuestas muestran que Netanyahu está perdiendo el apoyo de la opinión pública por la guerra de casi dos años en Gaza contra los milicianos de Hamás, lo que ha hecho temer que Israel quede más aislado a nivel mundial.

Hay 48 rehenes retenidos en Gaza, 20 de los cuales se cree que siguen con vida, y sus familias han instado al Gobierno israelí a llegar a un acuerdo para repatriarlos. (Información de Steven Scheer; edición de Hugh Lawson, edición en español de Jorge Ollero Castela)