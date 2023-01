La Policía israelí pide a todos los ciudadanos con permiso que porten armas

El comisario jefe de la Policía israelí, Kobi Shabtai, ha emplazado a todos los ciudadanos que tengan licencia de armas a portar siempre con ellos un arma de fuego en respuesta a los recientes atentados.

Shabtai ha "pedido más de una vez a la gente que tenga licencia de armas y que tenga formación para usarlas que las use cuando sea necesario y que vaya armada", según recoge el diario 'The Times of Israel'.

"En los últimos años ha habido varios casos en los que civiles con formación y permiso han neutralizado a terroristas y evitardo atentados más graves al estar cerca del lugar de un atentado", ha añadido.

"Esos ciudadanos han evitado incluso daños a civiles y a las fuerzas de seguridad en más de una ocasión", destaca el comunicado policial.

Un atacante identificado posteriormente como el residente en Jerusalén Este Jaire Alkam disparó el viernes a los fieles que salían de la celebración del 'shabbat' en la sinagoga de Neve Yaakov y mató a siete de ellos.

Tras ello, el sospechoso se ha dado a la fuga hacia el barrio palestino de Beit Hanina, donde ha sido abatido por agentes de la Policía israelí tras abandonar el coche y abrir fuego contra los agentes mientras intentaba huir a pie del lugar.

Este sábado un adolescente palestino de trece años ha herido a otros dos israelíes en unos atentados que los grupos palestinos vinculan a la muerte el jueves de nueve personas en una incursión militar israelí en Yenín, en Cisjordania.

