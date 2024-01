La Policía de Israel ha confirmado que sus agentes han matado a tiros a una niña palestina de tres años cuando intentaban desbaratar un ataque contra un puesto de control en Jerusalén Este.

El ataque fue efectuado por un hombre y una mujer, ambos palestinos, que aceleraron contra un efectivo de la Policía de Fronteras israelí en un puesto de control cerca de la localidad cisjordana de Biddu.

Los compañeros del agente abrieron fuego contra el vehículo y mataron a sus dos ocupantes. "No obstante, y como resultado de los disparos, una niña que estaba en otro vehículo fue alcanzada", según un comunicado policial recogido por 'The Times of Israel'.

La niña de tres años fue declarada muerta en la misma escena del ataque poco después de recibir los disparos.