La policía italiana arresta a 384 personas e incauta 1,4 toneladas de droga en operación nacional

MILÁN, 20 dic (Reuters) - La policía italiana informó el sábado que arrestó a 384 personas e incautó 1,4 toneladas de droga en una operación a gran escala contra el narcotráfico.

Además de las detenciones, los agentes pusieron bajo investigación a 655 personas, entre ellas 39 menores, y confiscaron 35 kg de cocaína y más de 40 armas de fuego, informó la policía en un comunicado.

La operación, concluida el viernes en varias provincias, llevó al cierre temporal de cinco tiendas de cannabis en tres ciudades tras 312 inspecciones.

Durante los controles, la policía dijo haber incautado 296 kg de productos derivados del cannabis que, según los análisis iniciales, eran drogas ilegales.

Italia aprobó en junio un decreto de seguridad que prohíbe el llamado cannabis "legal" y proscribe el comercio de "cannabis light", o cáñamo, que a diferencia de la marihuana no tiene efectos psicoactivos. (Reporte de Sara Rossi, Editado en Español por Ricardo Figueroa)