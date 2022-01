La Policía keniana dispersa enfrentamientos durante un mitin del vicepresidente Ruto

La Policía keniana se ha visto obligada a intervenir para disolver los enfrenamientos ocurridos este domingo entre partidarios y críticos del vicepresidente del país, William Ruto, durante un mitin en la capital, Nairobi, de cara a las elecciones de agosto que le enfrentarán con su gran rival, Raila Odinga.

Precisamente j√≥venes partidarios de este √ļltimo comenzaron a interrumpir a pedradas el encuentro celebrado en el √°rea de Jacaranda, hasta el punto de que el vicepresidente acus√≥ directamente a su rival de organizar estos disturbios.

"√Čsta es la violencia que has provocado en esta rep√ļblica y que quieres emplear para llegar al poder, pero no vas a tener √©xito", proclam√≥ Ruto en declaraciones recogidas por el diario keniano 'The Nation'.

"Estos jóvenes de aquí, que estás empleando para tirar piedras, solo te obedecerán durante los próximos seis meses, porque después les daremos trabajo y conseguiremos que se ganen el pan con el sudor de su frente", ha asegurado.

Por contra, el portavoz de Odinga, Dennis Onyango, acus√≥ al vicepresidente de haber sido √©l mismo quien pag√≥ a los j√≥venes para protagonizar los altercados y culpar as√≠ a su rival. "Es perfectamente capaz, sinceramente. La violencia ha sido arte y parte de su marca pol√≠tica desde que apareci√≥ por aqu√≠", ha a√Īadido.

A pesar de la intervención policial no se tiene constancia de heridos en el episodio de este domingo, uno más de la larga y compleja historia que une a estos dos políticos, enfrentados ahora por un cargo que el actual mandatario, Uhuru Kenyatta, dejará vacante en agosto al haber agotado los mandatos estipulados por la Constitución.

Odinga, en su momento una figura antisistema, sorprendi√≥ a analistas y a los propios kenianos al trabar una alianza con Kenyatta en 2018, tras una violent√≠sima campa√Īa electoral, hasta el punto de que el que fuera antiguo l√≠der opositor es visto ahora como un 'delf√≠n' del mandatario. Esta relaci√≥n es especialmente sangrante para el vicepresidente Ruto, considerado en su momento como el "heredero" de Kenyatta al frente del pa√≠s.

Ruto quedaría ahora mismo por detrás de Odinga si las elecciones se celebraran hoy, de acuerdo con una encuesta publicada por el diario keniano 'The Star' a finales de diciembre, pero por un margen tan estrecho -- 33 por ciento de Odinga por 32 por ciento de Ruto -- que pocos expertos se atreven a hacer predicciones.