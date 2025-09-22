La Policía lanza una operación ante las sospechas de disturbios organizados por Rusia en las elecciones

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de seguridad de Moldavia han lanzado este lunes una operación a gran escala con más de 250 registros, ante las sospechas de posibles disturbios y otras acciones para desestabilizar el país desde Rusia, en vísperas de las elecciones legislativas de este domingo.

El operativo ha involucrado a más de un centenar de efectivos de las fuerzas de seguridad en varias localidades del país, incluidos centros penitenciarios y los domicilios de algunos de los sospechosos, informa el portal NewsMaker.

Entre los afectados hay miembros de la oposición, según ha denunciado el expresidente moldavo y candidato en estas elecciones, Igor Dodon, quien ha acusado al Gobierno de pretender "intimidarles" antes de unos comicios, que se consideran vitales debido al rumbo que Moldavia puede emprender según los resultados.

Dodon ha informado de que se han realizado registros en los domicilios de algunos de sus "colegas" de partido en Drochia y Riscani, en el norte de Moldavia.

"El régimen criminal del PAS (Partido de Acción y Solidaridad) intenta intimidarnos, atemorizar a la gente y silenciarnos", ha escrito en Telegram.

Dodon ha acusado a la presidenta Maia Sandu de querer cancelar las elecciones ante el previsible mal resultado que, confía, obtendrán este 28 de septiembre.

"Lo que presenciamos estos días es la agonía de una dictadura. Saben que su fin político está cerca", ha vaticinado el candidato de la oposición.

"Sólo nos queda una semana de resistencia", ha dicho Dodon, quien encabeza una coalición de cuatro partidos de tendencia prorrusa, que viene a ocupar el espacio dejado por el que era hasta ahora el bloque cercano a Moscú, Victoria, de Ilon Shor, a quien Sandu acusó de intentar sabotear las presidenciales de 2024.

En una rueda de prensa posterior, Dodon ha insistido en sus ataques al PAS y ha afirmado que estos registros son un claro síntoma del "temor" que el oficialismo siente ante los resultados electorales de este domingo, los cuales, según las encuestas, dejarían al partido de Sandu sin mayoría en el Parlamento.

Dodon ha afirmado que cuatro representantes del Partido Socialista de Moldavia (PSRM) han sido detenidos durante los operativos policiales de este lunes y ha aprovechado la ocasión para denunciar la persecución política a la que está siendo sometida una de sus socias de coalición, Irina Vlah, líder de Corazón de Moldavia.

El líder de la coalición ha asegurado que las autoridades electorales moldavas pretenden cancelar la participación de Vlah y adelantado que en caso de que finalmente se produzca, no descarta nuevas movilizaciones.

"Si es necesario, todos saldremos a protestar juntos", ha dicho.

El 28 de septiembre Moldavia celebra unas elecciones parlamentarias marcadas por la dicotomía que representan las fuerzas afines a Moscú y aquellas que desean su incorporación a la UE, como el Partido de Acción y Solidaridad (PAS) de Sandu.