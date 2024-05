La policía mide los decibelios del concierto de taylor swift tras las quejas por el ruido

Por Charlie Devereux y Corina Pons

MADRID, 30 mayo (Reuters) - La policía midió el nivel de decibelios del concierto de Taylor Swift en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid después de que los vecinos se quejaran de un ruido insoportable desde que el recinto comenzó a acoger eventos musicales el mes pasado. Las lecturas tienen que ser evaluadas para ver si superan los niveles permitidos, dijo la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, en una rueda de prensa el jueves. Según Sanz, las autoridades han recibido 25 quejas tras el concierto del miércoles. La portavoz señaló que el Ayuntamiento ya estaba preparando multas para las promotoras de conciertos anteriores en los que se habían superado los límites de ruido. El Real Madrid no quiso hacer comentarios. La policía municipal de Madrid remitió las peticiones de comentarios al Ayuntamiento. Sanz no dio la lectura de decibelios en la rueda de prensa. La promotora de los conciertos de Swift en Madrid, Lastur Bookin SL, no respondió inmediatamente a un mensaje en busca de comentarios. Su concierto, al que asistieron decenas de miles de "Swifties", marcó la primera actuación de una megaestrella mundial en el estadio que ha sido adaptado para cumplir con la visión del presidente Florentino Pérez de ampliar los ingresos del club más allá del fútbol, para que el Real Madrid pueda competir financieramente con los clubes ingleses en la lucrativa Premier League. La remodelación de 900 millones de euros (978 millones de dólares) incluye una cubierta y un nuevo campo retráctil de última generación que permitirá el uso del recinto para eventos, convirtiéndolo en "uno de los epicentros del mundo del entretenimiento", dijo Pérez en noviembre. Pero el plan choca con el enfado de los vecinos por los niveles de ruido, que afirman que recurrirán a la justicia para bloquear futuros eventos. "No nos queda más remedio que iniciar acciones judiciales", dijo Enrique Martínez de Azagra, presidente de la Asociación de Afectados por el Bernabéu. Durante el concierto del miércoles, expertos contratados por la asociación realizaron sus propios recuentos de decibelios, que pueden utilizarse como prueba en un caso. Los expertos registraron lecturas de 80 decibelios, muy por encima de los 53 permitidos por las autoridades municipales para un recinto de conciertos, dijo Martínez de Azagra. Los conciertos de Swift del miércoles y el jueves ayudarán a engrosar las arcas del Real Madrid mientras paga 1.200 millones de euros de préstamos pendientes y acuerdos estructurados. Una fuente del club dijo a Reuters en 2021 que la remodelación aumentaría los ingresos anuales del estadio de 150 millones de euros a 400 millones.

(1 dólar estadounidense = 0,9205 euros) (Información de Charlie Devereux y Corina Pons; información adicional de Fernando Kallas; editado por Alison Williams; editado en español por Mireia Merino)

