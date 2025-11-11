La Policía Nacional detiene a dos menores como autores de varios robos con el método del tirón en Cartagena
CARTAGENA (MURCIA), 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a dos menores de edad que se desplazaban en patinete, como autores de tres delitos de robos con violencia en los que habrían asaltado a varias mujeres octogenarias para robarles el bolso mediante el procedimiento del tirón, sufriendo las víctimas diversas lesiones a consecuencia de la caída posterior.
Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de octubre en la Vía Verde del Barrio Peral y en el Barrio de los Dolores, cuando por la mañana y mientras las víctimas se encontraban paseando por esas zonas, fueron asaltadas por dos varones que iban en un patinete a alta velocidad, según han informado fuentes del Cuerpo.
Los autores, una vez seleccionada la víctima por su edad y vulnerabilidad, se acercaban a ella y mientras uno de ellos preparaba la huida en el patinete, el otro se encargaba de arrebatar el bolso a la víctima de un fuerte tirón, llegando a arrastrarles hasta lograr llevárselo, y causándoles lesiones de diversas consideraciones.
Iniciada la investigación por los agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Cartagena, y tras la realización de numerosas gestiones y pesquisas, se pudo identificar en un primer momento el patinete utilizado para cometer los robos, que tendría una serie de características que lo relacionarían con los hechos.
Posteriormente los agentes procedieron a la plena identificación y detención de los dos menores de edad implicados, imputándoles tres delitos de robo con violencia y siendo puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Murcia.
