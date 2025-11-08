La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre en una calle de Parla con un fuerte golpe en la cabeza
La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre en una calle de Parla con un fuerte golpe en la cabeza
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MADRID, 8 Nov. 2025 (Europa Press) -
La Policía Nacional está investigando la muerte de un hombre encontrado en una calle de Parla con un fuerte golpe en la cabeza, ha informado a Europa Press este Cuerpo de seguridad y los servicios de emergencias 112-Comunidad.
La muerte violenta se ha producido en el número 7 de la calle Purísima Concepción pasadas las 7 de la mañana. La Policía Nacional sigue investigando el suceso, al que han acudido también agentes de la Policía Local.
La víctima se trata de un hombre que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza. El equipo médico del Summa-112 sólo ha podido confirmar el fallecimiento.
Más leídas
- 1
El pedido de Guillermo Francos a Carrió antes de dejar el Gabinete: “Mántengalo en reserva”
- 2
Mientras cumple su condena, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
- 3
Mariana Arias, íntima: la felicidad junto a su nueva pareja y la consolidación de su rol de conductora
- 4
La Casa Rosada abrió la negociación con los gobernadores por el presupuesto y la reforma laboral: señales favorables de Chubut y Catamarca