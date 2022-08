La Policía neutraliza dos drones en las inmediaciones de la Copa del Rey de Vela en la que participa Felipe VI

Agentes de la Policía Nacional detectaron y neutralizaron el pasado lunes dos drones que volaban en las inmediaciones del círculo de seguridad de la Copa del Rey de Vela en Mallorca, en la que participa Felipe VI como patrón del Aifos 500 de la Armada. Se trata de vuelos prohibidos por el que el piloto de uno de los dispositivos se enfrenta a una multa de entre 600 y 250.000 euros.

Según señala la Policía en un comunicado recogtido por Europa Press, "la rápida actuación" de los agentes que conforman el dispositivo desplegado en Palma de Mallorca, concretamente miembros de la Casa Real junto al Servicio de Medios Aéreos e indicativos de seguridad ciudadana, permitieron identificar a los dos pilotos y proponerles para una sanción a AESA -Agencia Estatal de Seguridad Aérea-.

Contenido para redes sociales

Al parecer, el primer hecho sucedió sobre las 12.30 horas del lunes cuando los agentes detectaron el vuelo de un dron en las inmediaciones del Parc del Mar, a unos 300 metros del círculo de seguridad de la competición, que estaba dirigido por un súbdito de nacionalidad norteamericana, quien pretendía "crear contenido para redes sociales", según explicó a la policía el propio piloto.

Así, se ha determinado que se trata de un "vuelo prohibido" por el que el dueño del dron se enfrenta a una sanción que oscila entre los 600 y los 250.000 euros, "dependiendo de la graduación de la gravedad del hecho por parte de AESA", ha añadido Policía Nacional.

En este sentido, tras detectar el aparato, los agentes de Seguridad y Protección Aérea procedieron "forma inmediata" a su inhibición y, seguidamente, tal y como ha informado la Policía, se comunicaron con los órganos de coordinación para que las patrullas de seguridad ciudadana próximas localizaran al piloto y procedieran a la neutralización del dron.

De esta manera, los agentes procedieron a la intervención de la aeronave y a la confección de la correspondiente acta-denuncia.

Asimismo, según constataron los especialistas el implicado no contaba con el preceptivo seguro, así como advirtieron que no estaba dado de alta como operador, "no disponía de ningún tipo de certificado habilitante para el manejo de drones y, además, la aeronave no disponía de la placa identificativa", ha explicado la Policía Nacional.

Un turista propuesto para sanción

Por otra parte, el segundo caso se produjo sobre las 17.30 horas en la misma zona del Parc del Mar. Los agentes identificaron a un turista de origen polaco que, igualmente, ha sido propuesto para sanción a AESA.

En este caso, la actuación de las distintas unidades "fue similar e igualmente se logró la neutralización de la aeronave y la identificación del piloto", ha informado Policía Nacional.