La policía noruega busca a un sospechoso tras la explosión en la embajada de US$

OSLO, 9 mar (Reuters) - La policía noruega está buscando a un sospechoso que aparece en las imágenes de cámaras de vigilancia tras una explosión ocurrida durante el fin de semana en la embajada de Estados Unidos en Oslo, según informaron los investigadores el lunes.

La explosión, que se produjo en la madrugada del domingo, dañó una de las entradas de la embajada y provocó una densa columna de humo en la calle, pero no causó heridos. Según la policía, podría estar relacionada con la crisis en Oriente Medio.

"La investigación hasta ahora ha demostrado que se trataba de un artefacto explosivo improvisado", dijo la Policía de Oslo en un comunicado.

El Gobierno noruego ha prometido una investigación exhaustiva del incidente. (Información de Terje Solsvik, edición de Gwlayds Fouche, edición en español de Jorge Ollero Castela)