La policía paquistaní detiene a varios legisladores del partido del encarcelado imran khan

Por Asif Shahzad y Gibran Naiyyar Peshimam

ISLAMABAD, 10 sep (Reuters) - La policía paquistaní detuvo en redadas a varios diputados y dirigentes del partido del ex primer ministro Imran Khan, un día después de que el grupo celebrara un gran mitin en la capital para exigir su liberación, informaron el martes el partido y la policía.

La ex estrella del críquet, de 71 años, lleva más de un año en la cárcel desde su destitución en 2022 tras un enfrentamiento con los generales militares de Pakistán, que son quienes deciden mayoritariamente quién gobernará la nación de 241 millones de habitantes. La policía detuvo a cuatro personas, dijo un portavoz, aunque el partido dijo que 13 habían sido aprehendidos en varios lugares en Islamabad, incluyendo algunos ajenos al parlamento. Imágenes de medios de comunicación mostraron a la policía empujando a los diputados a vehículos en detenciones fuera del parlamento que Omar Ayub Khan, líder de la oposición del partido, calificó de "despreciables". "La masiva protesta de ayer ha provocado escalofríos en el Gobierno", dijo Zulfikar Bukhari, ayudante de Khan, en una publicación en la red social X, en la que calificaba de ilegales las detenciones. El presidente del partido, Gohar Khan, y los altos dirigentes Shoaib Shaheen y Sher Afzal Marwat fueron algunos de los detenidos, añadió Bukhari, que también es portavoz del partido. Los candidatos respaldados por el partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) de Khan obtuvieron el mayor número de escaños en las elecciones generales de febrero, pero no alcanzaron la mayoría necesaria para formar gobierno. En su lugar, sus rivales formaron una coalición para establecer una alianza gobernante encabezada por el primer ministro Shehbaz Sharif. La represión ocurre un día después de que la concentración del partido en las afueras de la ciudad para pedir la liberación de Khan se viera empañada por enfrentamientos entre simpatizantes y la policía, en los que resultó herido un alto cargo policial, según informó la policía. Según el partido, la violencia estalló después de que la policía lanzara gases lacrimógenos contra una asamblea pacífica en un intento de dispersarla. Algunos dirigentes del partido, como el ministro principal de la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, Ali Amin Gandapur, criticaron a la alianza gobernante y los discursos militares en la concentración. "Poned en orden vuestra casa", aconsejó a los militares, advirtiendo contra cualquier intento de juicio militar a Khan. "No me asusta el uniforme del ejército". El ministro de Información, Attaullah Tarar, dijo que Gandapur había amenazado con liberar a Khan de la cárcel por la fuerza e incitado a sus partidarios a la violencia. En un mensaje enviado a Reuters, un portavoz de la policía confirmó al menos cuatro detenciones, pero no hubo ningún comunicado oficial sobre los detalles de los cargos o las detenciones. (Información de Asif Shahzad en Islamabad y Gibran Peshimam en Karachi; edición de Clarence Fernandez; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters