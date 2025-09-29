La Policía polaca detiene al exministro de Justicia Zbigniew Ziobro por el caso Pegasus

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El exministro de Justicia de Polonia Zbigniew Ziobro (2015-2023) ha sido detenido este lunes por la Policía nada más aterrizar en Varsovia procedente de Bruselas para ser interrogado por una comisión parlamentaria por el caso Pegasus.

Las autoridades habían intentado sin éxito hasta en nueve ocasiones detener al exministro, que ha insistido ante los agentes en que su arresto "es ilegal".

Ziobro ha sido enviado directamente al Parlamento para someterse a las preguntas de la comisión establecida por el uso que hizo supuestamente del programa espía Pegasus.

Ziobro ha argumentado que dicha comisión es ilegal, amparándose en un fallo del Tribunal Constitucional de hace septiembre de 2024 que así lo estableció, si bien resoluciones posteriores del Parlamento polaco han dejado sin publicar de manera oficial las sentencias de esta corte.

"El Tribunal Constitucional ha dictado sentencia declarando que mi detención es ilegal (...), por lo que lamentablemente usted también debe tener en cuenta su propia responsabilidad", le ha espetado al agente que ha efectuado la detención, retransmitida por el canal TV Republika, según recoge la agencia estatal PAP.

La comisión parlamentaria investiga el supuesto uso que Ziobro hizo de este programa espía israelí durante el gobierno del ex primer ministro Mateusz Morawiecki contra sus rivales políticos.