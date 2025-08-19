La policía polaca incauta droga de contrabando por valor de US$275 millones

VARSOVIA, 19 ago (Reuters) -

La policía polaca dijo el martes que había desmantelado varias redes interconectadas de tráfico de drogas que operaban en toda Europa y que había incautado estupefacientes por valor de 1000 millones de eslotis (US$275 millones).

El núcleo de los grupos delictivos estaba formado por polacos residentes en España, según un comunicado la Oficina Central de Investigación de la Policía (CBSP), algunos de cuyos miembros tenían vínculos con grupos de ultras polacos.

“Durante la investigación se incautaron 600 kilogramos de marihuana, 180 kilogramos de hachís, 40 kilogramos de sulfato de anfetamina, así como siete armas de fuego y varios cientos de cartuchos”, dijo la CBSP.

El núcleo traficaba con drogas a varias partes de Europa, principalmente a Irlanda, Alemania, Austria y Escandinavia. La investigación se llevó a cabo en colaboración con policías de varios países de la Unión Europea, según el CBSP.

(US$1 = 3,6361 eslotis) (Información de Alan Charlish; edición de Christina Fincher; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)