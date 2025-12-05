La policía recupera el huevo de Fabergé que ladrón se tragó en Nueva Zelanda

La policía de Nueva Zelanda recuperó este viernes un huevo de Fabergé verde con incrustaciones de diamantes valorado en US$20.000, tras vigilar durante seis días al ladrón acusado de tragárselo.

El hombre de 32 años engulló el huevo, que hace conjunto con una cadena de oro, a finales de la semana pasada en una tienda de Auckland, pero fue arrestado antes de que pudiera huir.

"La policía puede confirmar que se ha recuperado el colgante", dijeron en un comunicado el viernes. "Ahora se encuentra bajo custodia policial".

Un agente fue asignado para vigilar al acusado mientras expulsaba de forma natural la pieza de joyería.

El medallón, de edición especial, se inspiró en la película de James Bond "Octopussy", que gira en torno a un complot para robar un raro huevo de Fabergé.

"El exterior del huevo sigue fielmente el diseño (...) que aparece en la película 'Octopussy', con una hermosa estructura de celosía de oro de 18 quilates delicadamente engastada con zafiros azules y diamantes blancos en un diseño floral", reza la descripción de la pieza en internet.

En su interior se encuentra un pequeño pulpo dorado.

La Casa Fabergé de Rusia alcanzó fama internacional a finales del siglo XIX por diseñar opulentos huevos de Pascua decorados con oro y piedras preciosas.

