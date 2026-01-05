La policía suiza identifica otros 16 cadáveres tras el incendio de Nochevieja

ZÚRICH, 4 ene (Reuters) - La policía suiza informó el domingo de que ha identificado a otros 16 de los fallecidos en el incendio de un bar en Nochevieja, en el que murieron 40 personas, una de las peores catástrofes de la historia reciente de Suiza.

Entre los identificados figuran 10 suizos, dos italianos, una persona de nacionalidad italo-emiratí, un rumano, un francés y un turco. No se facilitaron nombres.

La policía ha identificado ya a 24 de las personas fallecidas en el incendio de la estación de montaña de Crans-Montana, en el sur de Suiza. (Reportaje de John Revill; Edición de Hugh Lawson)