La policía surcoreana dice estar preparando un caso contra yoon por obstruir la detención

SEÚL, 21 feb (Reuters) - La Policía surcoreana está preparando formalmente un caso contra el presidente destituido Yoon Suk-yeol por acusaciones de obstruir la ejecución de una orden de detención, dijo el viernes un portavoz de la Policía. Un tribunal surcoreano emitió una orden de detención contra Yoon el 31 de diciembre en el marco de una investigación penal que acusa al suspendido mandatario de insurrección por su decreto de ley marcial del año pasado. La orden, sin embargo, no se ejecutó hasta el 15 de enero, después de que Yoon no la acatara y el Servicio de Seguridad Presidencial bloqueara a los investigadores durante días.

La Policía lleva investigando a Yoon como sospechoso de obstrucción especial al deber público desde el 3 de enero aproximadamente, según informó un portavoz policial por mensaje de texto. El delito se castiga con hasta cinco años de cárcel, según la legislación surcoreana. Yoon ha dicho que su efímera declaración de la ley marcial el 3 de diciembre no fue una insurrección, uno de los dos únicos cargos frente a los que un presidente en funciones no es inmune. Los abogados de Yoon también han alegado en repetidas ocasiones que su detención tuvo motivaciones políticas y que la orden de detención no era válida debido a fallos en la forma en que se llevó a cabo la investigación. La inmunidad del presidente Yoon frente a la mayoría de los cargos penales terminará si es destituido por la Corte Constitucional, que se encuentra en las fases finales de deliberación sobre su destitución.

Los analistas pronostican que el fallo podría producirse en marzo. (Información de Joyce Lee, Hyunsu Yim y Ju-min Park; edición de Ed Davies; edición en español de María Bayarri Cárdenas)