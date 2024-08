La policía y las contramanifestaciones frenan los disturbios en reino unido

Por Sachin Ravikumar

LONDRES, 8 ago (Reuters) - Una fuerte presencia de seguridad, rápidas detenciones y muestras de unidad por parte de la población de todo Reino Unido impidieron que se repitieran los disturbios generalizados con ataques racistas dirigidos contra musulmanes e inmigrantes, dijeron el jueves las autoridades, que añadieron que permanecían en alerta.

Después de que la policía se desplegara con fuerza y miles de manifestantes contra el racismo salieran a la calle el miércoles por la noche, las amenazas de concentraciones generalizadas de grupos de extrema derecha contrarios a la inmigración no se materializaron.

Sin embargo, el Gobierno se mostró prudente tras los disturbios desencadenados por la publicación de mensajes falsos en internet en los que se identificaba erróneamente como inmigrante islamista al presunto asesino de tres niñas en un ataque con cuchillo perpetrado el 29 de julio en Southport, al noroeste de Inglaterra.

Más de 400 personas han sido detenidas en todo el país y el máximo responsable de la policía británica, el comisario de Londres Mark Rowley, dijo que el jueves por la mañana se había detenido a más personas, entre ellas muchas con antecedentes penales.

Para el primer ministro, Keir Starmer, quien fue fiscal jefe anteriormente, es la primera gran prueba de fuego de su mandato desde que ganó las elecciones del 4 de julio, en las que el anterior Gobierno conservador destacó la inmigración como uno de los principales problemas.

Rowley rechazó las sugerencias de que los disturbios fueran políticos.

"Cualquier sugerencia de que son patriotas o de que tienen una causa (...) no tiene sentido", dijo Rowley. "Son delincuentes y, francamente, la mayoría de ellos van a ser acusados de desórdenes violentos y la mayoría de ellos van a ir a la cárcel unos cuantos años".

Varios miles de personas de grupos antirracistas se concentraron en Walthamstow, al norte de Londres, tras las amenazas a un centro de asesoramiento sobre inmigración que había allí. Otros han protegido mezquitas y hoteles que alojan a solicitantes de asilo inmigrantes, que estaban entre otros objetivos.

Rowley saludó el "éxito" de una noche que había transcurrido "muy pacíficamente", aparte de algunos incidentes delictivos.

"Creo que la demostración de fuerza de la policía y, francamente, la demostración de unidad de las comunidades derrotaron juntas los desafíos que hemos visto", dijo a los periodistas.

Un hombre fue encarcelado el miércoles durante tres años por desórdenes violentos y golpear a un agente de policía y otros dos recibieron el jueves penas de cárcel de dos años y ocho meses. El Gobierno también ha asegurado cientos de plazas penitenciarias para encarcelar a los implicados en actos violentos.

Se considera que una actuación judicial rápida y dura ayudó a sofocar los últimos disturbios graves que se produjeron a escala nacional en Inglaterra en 2011, por los que fueron detenidas casi 4.000 personas.

Starmer dijo que la noche del miércoles fue "mucho mejor de lo esperado", pero que iba a celebrar una reunión de emergencia con la policía más tarde el jueves para asegurarse de que continúan los esfuerzos para contener cualquier nuevo disturbio.

"Tenía mucho interés en que seamos capaces de demostrar que si estás involucrado en desórdenes, en cuestión de días, estarás en el sistema de justicia penal", dijo a los periodistas. "Eso tiene que continuar".

Neonazis

Aunque los manifestantes antirracistas organizaron manifestaciones el miércoles portando pancartas con lemas como "Refugees Welcome" y "No to Hate" ("Bienvenidos refugiados" y "No al odio"), no se registraron grandes concentraciones de extrema derecha.

Según Logically, una empresa que trabaja con gobiernos y otras organizaciones para reducir el daño de la desinformación, los desórdenes planeados habían sido coordinados por una red internacional de canales de Telegram de extrema derecha con vínculos a grupos prohibidos.

Antiguos miembros de los grupos neonazis prohibidos Atomwaffen Division y National Action se habían unido a las redes Active Club, fundadas en Estados Unidos, de grupos supremacistas blancos, neonazis y de 'hooligans' de fútbol nacionalistas para avivar la tensión y provocar enfrentamientos. Fueron de los primeros en compartir una lista de objetivos, según Logically.

Muchos policías e incluso algunos de sus perros han resultado heridos desde el comienzo de los disturbios; varios agentes han sufrido fracturas en extremidades y en la cara. (Información adicional de Michael Holden; editado por Philippa Fletcher; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters