La política de Trump lleva a la legendaria cantante de folk Joan Baez a volver al estudio

La legendaria cantante de folk estadounidense Joan Baez afirma que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca la llevó a volver al estudio, donde acaba de grabar una nueva canción de protesta.

La ícono de los años 1960, conocida por su activismo contra la guerra y en favor de la justicia social, aparecerá en un dueto con Jesse Welles, interpretando el tema anti-Trump "No Kings" de este músico estadounidense.

"Me encanta cantar con gente joven, y esa canción es perfecta para mi voz. Fue un verdadero placer", explica la artista octogenaria a AFP en París. El tema saldrá publicado en los próximos diez días.

La canción "tiene un aire nuevo, él tiene 33 años y está escribiendo estas cosas, y no había escuchado nada parecido", dice Baez sobre Welles, con quien actuó varias veces.

"Lo que se necesita es un himno, algo que todos puedan cantar", pero no hace falta saberse la letra, simplemente entonar "No Kings, no Kings, no Kings", agrega la activista pacifista, cuya última grabación fue "Whistle Down the Wind", en 2018.

Por su parte, Welles, además de escribir sobre Trump o el fallecido magnate pedófilo Jeffrey Epstein, también critica en "Join Ice" a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El cantante, de aspecto desaliñado y conocido por sus letras ingeniosas, hace pensar inmediatamente a Bob Dylan, monumento del folk, Nobel de Literatura y todavía activo a sus 84 años, y que fue pareja de Baez en su juventud.

La cantante reconoce que hay "parecidos" pero está "feliz de dejar a Dylan en el pedestal al que pertenece".

- "Evento enorme" -

Su historia de amor estuvo en el centro de la película "Un completo desconocido" (2024), de James Mangold, con Timothée Chalamet en el papel del músico.

Baez dijo que estaba satisfecha con la interpretación de Monica Barbaro, que la encarna en el filme y con quien habló varias veces.

"La película fue un evento enorme", recuerda, explicando que ahora la gente la reconoce mucho más que antes en la calle.

Dos de las artistas femeninas con más proyección actualmente, Lana del Rey y Taylor Swift, también contribuyeron a dar a conocer a la legendaria cantante entre las nuevas generaciones.

Taylor Swift la invitó a un concierto en California en 2015 y Lana del Rey, con quien también compartió escenario, le dedicó una canción, "Dance Till We Die" (2021).

- "Legado sincero" -

Cuando no estaba preocupada por la democracia estadounidense, o no estaba disfrutando de su pasión por la pintura o por los animales en su casa, en el sur de California, Baez se dedicó estos últimos años a publicar temas autobiográficos.

La artista abrió sus archivos personales de video para el documental de 2023 "Joan Baez: I Am a Noise", donde reveló su lucha con la depresión, el abuso de sustancias y su creencia de que había sufrido abuso infantil por parte de su padre.

Tras publicar sus memorias, su última contribución es un libro de poemas, "Cuando veas a mi madre, sácala a bailar", a partir de anotaciones hechas durante décadas.

Algunos de esos textos fueron escritos cuando la artista sufría un trastorno de identidad disociativo, una dolencia que hace que los afectados asuman múltiples personalidades.

"Ahora puedo escribir poesía, pero hay algo especial en la forma en que fueron escritos desde las voces interiores", dice en alusión a los textos de esa época.

Aunque sigue teniendo pesadillas y a veces tiene que luchar para mantener a raya "la oscuridad y la melancolía", Baez asegura que esta última década ha sido la más feliz.

"¿No es una locura?", comenta riéndose. "Por alguna razón, simplemente estoy dejando muchas cosas. A los 85, ¿a quién le importa?".

Su última gira fue en 2019 y ya no toca la guitarra.

"Quiero dejar realmente un legado sincero, ya sean los poemas, la música, el documental", afirma la artista, quien habla sin rodeos sobre el final de su vida. "Voy a concluirla de manera honesta".

