La política monetaria del BCE se encuentra "en un buen momento", según responsables

DUBLÍN, 25 nov (Reuters) - Los gobernadores de los bancos centrales de Países Bajos e Irlanda afirmaron el martes que la política monetaria del Banco Central Europeo se encuentra en un "buen momento", repitiendo el mantra del banco que desde hace tiempo mantiene moderadas las expectativas de nuevos recortes de tipos.

"En lo que respecta a la inflación misma, (...) creo que nos encontramos en un buen momento", dijo en una conferencia el responsable del banco central irlandés, Gabriel Makhlouf, haciéndose eco de las palabras de Olaf Sleijpen en el mismo acto en Dublín.

"Me preocupa un poco la situación de la inflación de los servicios, que es más alta de lo que debería. Me preocupa un poco lo que veo que está ocurriendo con la inflación de los alimentos", añadió Makhlouf.

(Información de Padraic Halpin; escrito por Balazs Koranyi; edición de Andrew Heavens; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)