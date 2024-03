Trump aventaja a Biden en cuatro puntos en intención de voto

MADRID, 2 Mar. 2024 (Europa Press) -

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha caído hasta un nuevo mínimo histórico de popularidad del 41 por ciento que apoya el desempeño del mandatario en el cargo, mientras que el 47 por ciento rechazan su labor.

Sin embargo, sus cifras no son muy distintas a las del expresidente y probable rival en las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump, que tiene un 44 por ciento de opiniones favorables, según un estudio de la Universidad de Siena publicada por 'The New York Times'.

En cuanto a intención de voto en las presidenciales, el 48 por ciento de quienes probablemente votarán apoyarán a Trump, mientras que el 44 por ciento apoyarán a Biden. Entre los votantes registrados los datos son similares, con 48 por ciento de apoyo a Trump y 43 por ciento para Biden.

Trump se disputa la nominación del Partido Republicano con Nikki Haley, quien se impondría a Biden por un 46 por ciento de apoyo frente al 37 por ciento de respaldo al actual mandatario.

Los votantes demócratas han manifestado dudas sobre la idoneidad de Biden como candidato. El 48 por ciento cree que Biden debe ser el candidato, mientras que el 43 cree que no debe serlo.

La encuesta se ha elaborado a partir de 980 entrevistas telefónicas realizadas entre el 25 y el 28 de febrero. El margen de error es de más menos 3,8 puntos.