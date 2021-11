La portavoz de la Casa Blanca da positivo por coronavirus

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dado positivo por coronavirus, según ha revelado este domingo la propia Presidencia de Estados Unidos.

"El miércoles, en coordinación con la dirigencia de la Casa Blanca y su equipo médico, tomé la decisión de no viajar con el presidente debido a una emergencia familiar por un positivo por COVID-19 en mi famila", ha explicado la propia Psaki en un comunicado.

Psaki se puso entonces en cuarentena y dio negativo el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Pero este domingo ha dado positivo por COVID. "No he tenido contacto estrecho en persona con el presidente ni otros altos cargos del personal de la Casa Blanca desde el miércoles y he dado negativo durante cuatro días tras el último contacto", ha explicado.

"Publico hoy el positivo por transparencia. Vi al presidente por última vez el marte, cuando nos sentamos a casi dos metros de distancia y llevábamos mascarilla", ha indicado.

Psaki ha destacado que "gracias a la vacuna solo he experimentado síntomas leves, por lo que he podido seguir trabajando desde casa". "Espero poder volver a trabajar presencialmente cuando termine la cuarentena de diez días y después de haber dado negativo, un requisito adicional en la Casa Blanca por motivos de precaución", ha explicado.