La portavoz de la Casa Blanca denuncia haber recibido cartas amenazantes a su propio domicilio

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien abandonar√° el cargo el viernes, ha denunciado haber recibido amenazas y cartas "desagradables" enviadas a su propio domicilio personal.

Psaki, quien se ha desempe√Īado como portavoz de la Casa Blanca desde el inicio del mandato del presidente, Joe Biden, ha reconocido que estas amenazas han sido la parte "m√°s dif√≠cil" de su trabajo.

"He recibido amenazas, he recibido cartas desgradables, mensajes de texto con mi dirección personal y los nombres de mis hijos. Cruza las líneas y ahí es cuando todo se vuelve un poco aterrador", ha lamentado Psaki en un desayuno del diario 'Christian Science Monitor', recogido por 'The Hill'.

Si bien es cierto que la portavoz de la Casa Blanca ha reconocido ser "una figura p√ļblica" y dice asumir que no puede gustar a todo el mundo, ha denunciado que en alguna ocasi√≥n se ha "preocupado" por la seguridad de sus hijos.

"No digo que sea la primera (en recibir amenazas), esto es com√ļn y eso es lo que deber√≠a ser alarmante para la gente", ha criticado Psaki, quien ha informado de que en alguna ocasi√≥n incluso ha puesto lo ocurrido en conocimiento del Servicio Secreto estadounidense.

Por otro lado, ha incidido que si bien nadie se ha presentado en su domicilio, su direcci√≥n ha sido publicada por el Partido Republicano de Arlington, un condado del estado de Virginia. La formaci√≥n, por su parte, ha trasladado a 'The Hill' que "no ha difundido p√ļblicamente la direcci√≥n de la casas de ning√ļn funcionario de la Administraci√≥n Biden".

Psaki abandonar√° su cargo el viernes, dejando su puesto a la hasta ahora subsecreataria de prensa, Karine Jean-Pierre, y se convertir√° en la primera mujer negra y abiertamente homosexual en desempe√Īar las funciones de portavoz de la Casa Blanca.