La Portugal de Ronaldo "sigue de cerca" situación de violencia en México, a poco de jugar en el Azteca

CIUDAD DE MÉXICO, 24 feb (Reuters) - La selección de fútbol de Portugal sigue de cerca la situación en México de cara a su participación en la reinauguración del emblemático Estadio Azteca en marzo, dijo el martes la federación del país europeo (FPF), luego de que la muerte de un capo de las drogas el fin de semana derivara en incidentes violentos en el país.

El equipo comandado por Cristiano Ronaldo tiene previsto enfrentarse al combinado nacional mexicano el día 28 del próximo mes en un encuentro amistoso que significará la reapertura del Azteca tras su remodelación, menos de tres meses antes de que albergue algunos partidos del Mundial.

"Los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la FPF", dijo la federación, para la que la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados es de "absoluta prioridad".

No obstante, agregó que la escuadra portuguesa se sintió "honrada" por la invitación a participar en la reinauguración del "emblemático" recinto y espera "con gran expectación" el partido.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo más temprano en su conferencia de prensa diaria que existen "todas las garantías" para que la nación latinoamericana albergue el Mundial de fútbol que acogerá en junio y julio, junto con Estados Unidos y Canadá.

México será sede de 13 partidos, repartidos entre la capital, donde se jugará el choque inaugural, Guadalajara y Monterrey.

Guadalajara, capital del estado Jalisco, y otras regiones del territorio mexicano, han sido escenario de episodios de violencia en las calles, como quema de coches y comercios, tras la captura y muerte del capo narco Nemesio "El Mencho" Oseguera el domingo.

Además de ser sede de cuatro partidos de la fase de grupos del campeonato del mundo, en Guadalajara se disputarán a fines de marzo dos enfrentamientos correspondientes a una de las llaves del repechaje intercontinental para el torneo.

(Reporte de Diego Oré; Escrito por Raúl Cortés Fernández)